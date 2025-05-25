Kırklareli'de Trafik Denetimlerinde 381 Sürücüye Ceza

Kırklareli'de Trafik Denetimlerinde 381 Sürücüye Ceza
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Kırklareli Jandarma Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 14 bin 433 araç kontrol edildi ve 381 sürücüye kural ihlali nedeniyle işlem yapıldı.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan trafik denetiminde 381 sürücüye işlem yapıldı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde trafik denetimler yaptı. 20 - 25 Mayıs tarihlerinde yapılan denetimlerde 14 bin 433 araç kontrol edilirken, kural ihlali yapan 381 sürücüye cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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