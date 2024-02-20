Kırklareli'de trafik denetiminde cezai işlem uygulandı

Kırklareli'de polis ekiplerince yapılan trafik denetimde kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğünce trafik denetimi yapıldı. Denetimde 119 araç kontrol edildi. Gerçekleşen denetimde ekipler plakasız motosiklet, kask gibi kontroller yaptı.

Kuralları ihlal eden 49 araca cezai işlem uygulanırken 17 motosiklet trafikten men edildi. - KIRKLARELİ