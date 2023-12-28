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Kırklareli'de trafik denetiminde 4 araç trafikten men edildi

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Kırklareli'de yapılan trafik denetimlerinde 4 araç trafikten men edildi. Denetimlerde 101 araç kontrol edildi ve 19 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'de trafik ekiplerince yapılan denetimlerde 4 araç trafikten men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce kentin birçok noktasında motosiklet denetimi yapıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğünce gerçekleşen denetimde 101 araç kontrol edildi.

Denetimlerde kuralları ihlal eden 19 sürücüye cezai işlem uygulanırken, 4 motosiklet trafikten men edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Ceza Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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