Kırklareli'de Tırın Ön Camına Çakar Takan Sürücüye Cezai İşlem

Kırklareli'de jandarma ekiplerince ön camına çakar takan tır trafikten men edilerek 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı doğrultusunda denetimler devam ediyor.

Lüleburgaz ilçesi Turgutbey gişeler yolu üzerinde icra edilen seyir halinde trafik denetimi esnasında durdurulan bir tırın ön cam kısmında çakar lamba olduğu, aracın herhangi bir yük taşımadığı ve boş olduğu tespit edildi.

Tır, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununu 26/2 (Mevzuatta belirtilen ışıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak) maddesine istinaden trafikten men edilerek, 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. - KIRKLARELİ