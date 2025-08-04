Kırklareli'de TEM Otoyolu Çevresinde Yangın: Hava ve Karadan Mücadele Devam Ediyor

Kırklareli'de TEM Otoyolu Çevresinde Yangın: Hava ve Karadan Mücadele Devam Ediyor
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde TEM Otoyolu çevresinde çıkan yangına, itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri karadan, uçak ve helikopterler ise havadan müdahale ediyor. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, rüzgarın etkisiyle alevlerin yayılması devam ediyor.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde TEM Otoyolu çevresinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevlerin boyutu ise drone ile böyle görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, Babaeski ilçesi Karamesutlu köyü mevkiinde TEM Otoyolu çevresinde saat 13.40 sıralarında başlayan yangına müdahale sürüyor. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangına itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri karadan müdahale ederken uçak ve helikopterler ise havadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Öte yandan, bölgede etkili olan rüzgar yangının ilerlemesine sebep oluyor. Ekipler yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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