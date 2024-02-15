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Kırklareli'de Tartıştığı Kişiyi Silahla Vurarak Öldüren Kadın Tutuklandı

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Kırklareli'nde aralarında husumet bulunan bir kadın, tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldürdü. Kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırklareli'nde tartıştığı kişiyi silahla vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Nergis Sokak'ta aralarında husumet bulunan Sevinç G. ile Orhan E. karşılaştı. İkili arasında kavga çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Sevinç G., Orhan E'yi silahla vurdu. Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Orhan E'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Orhan E'nin cesedi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay sonrası kaçan Sevinç G., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Sevin G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Mahkeme Tutuklama Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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