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Kırklareli'de Tabanca ve Uyuşturucu İle Yakalanan 5 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan araçlarda tabanca ve uyuşturucu bulunan 5 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, Adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'nde polis ekiplerince çeşitli suçlardan aranması olan ve durdurulan araçlarda tabanca ve uyuşturucu olan 5 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 11 Ekim ile 1 Aralık tarihleri arasında yaptıkları çalışmalar da genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olayı 2, Ateşli Silahla Kasten Yaralama ile araç içerisinde gerçekleşen taksirle yaralama suçlarından aranması olan 4 şüpheliyi yakalandı.

Aynı zamanda Pınarhisar uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araç içerisindeki F.S isimli şahıs 1 adet 7.65 Ruhsatsız tabanca şarjöründe 9 adet Mermi ve 3.19 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde 4 adet ruhsatsız tabanca ve 17 mermi, 1 adet tüfek ve 3.19 gr metamfetamin maddesi ele geçirilerek yakalanan 5 şüpheli Adliyeye sevk edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kırklareli Güvenlik Adliye Uyuşturucu Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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