Kırklareli'de Suç Oranları Düştü

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü 2023'e dair bir rapor yayınladı. Verilen bilgiye göre 2023 yılında suç oranları il genelinde düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğünce halkımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, yaya ve motorize olarak görev yapan ekiplerin sayısı artırılmış, suçtan elde edilen eşyaların alınıp satılabileceği yerlerde görevlilerimizce sık sık denetimler yapılmış, faili meçhul kalan olayların aydınlatılabilmesi maksatlı ekiplerimizce yoğun çalışmalar yürütülmüştür" denildi.

Asayişte aydınlatma oranı yüzdü 99,2

Açıklamada, yapılan alışmaların sonucu olarak suç oranlarının azaltılmış olmasının yanı sıra yapılan operasyonlar ile asayiş suçlarındaki aydınlatma oranının da yüzde 99,2 oranına yükselerek, ülke genelindeki oranın çokça üzerine çıkılmış olunduğu bilgisini verdi.

Genel rapor

Açıklamada ayrıca, "Meydana gelen olaylarda ve yapılan uygulamalarda ekipler tarafından 60 adet ateşli silah (yivli-yivsiz uzun namlulu silahlar, tabancalar), 242 adet fişek/kartuş, 37 adet kesici/delici alet, 98 adet çalıntı araç, 218,09 gram esrar, 191,83 gram metamfetamin, 56 adet uyuşturucu/uyarıcı hap ele geçirilmiştir. 2023 yılında yapılan çalışmalarda, haklarında yakalama müzekkeresi bulunan 2 bin 192 şahsın yakalaması yapılarak adli makamlara sevki sağlanmış olup, bu şahıslardan; 20 yıl ve üzeri hapis cezası alan 6 şahıs, 10 – 20 yıl arası hapis cezası alan 40 şahıs, 5 – 10 yıl arası hapis cezası alan 65 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası alan 849 şahıs olmak üzere hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 960 şahıs Ceza İnfaz Kurumlarına teslim edildi. Kırklareli'nde 2023 yılı içerisinde Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personeli tarafından fabrikalara, pazar yerlerine ve vatandaşların yoğun olduğu diğer yerlere açılan stantlarla 4 bin 3 kadına KADES konulu broşür dağıtıldı. Ayrıca Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı armağanlar takdim edilerek bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Buna ek olarak, kadın vatandaşların telefonuna KADES uygulamasının yüklenmesi sağlanmış oldu. Toplam 2 bin 574 erkek vatandaşa da 'Kadına el kalkmaz' konulu broşürler dağıtılarak bilgilendirmelerde bulunuldu" denildi. - KIRKLARELİ