Kayyum kararına tepki gösteren Tülay Hatimoğulları'nın açıklamasına Bahçeli gafı damga vurdu

Basın açıklamasına Hatimoğulları'nın Bahçeli gafı damga vurdu
Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti

Chery ve BYD'nin hangi illere yatırım yapacağı netleşti
Özel, Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu

Erdoğan'ın hapse girmesine neden olan şiiri yanlış okudu
Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı

Bir ilçeyi dolandırıp gece yarısı kaçtı! Zarar çok büyük

Kırklareli'de Sınırda Kaçak Altın ve Gümüş Takı Yakalandı

Kırklareli'de Sınırda Kaçak Altın ve Gümüş Takı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'deki Dereköy Sınır Kapısı'ndan geçerken Bulgaristan'a giriş yapmaya çalışan 3 Rumen kişi, vücutlarına gizlenmiş 1.125 gram gümüş ve 199,20 gram altın takıyla yakalandı.

Kırklareli'de bulunan Dereköy Sınır Kapısı'ndan çıkarak Bulgaristan'ın Malko Tarnovo Gümrük Kapısı'na gelen Rumen şahıslar vücutlarına sandıkları takılarla yakalandı.

Malko Tarnovo Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük memurları, Rumen plakalı bir binek otomobilde yaptıkları aramada; bin 125 gram kaçak gümüş ve 199,20 gram altın takıyı geçirmek isteyen 3 Rumen şahsın iç çamaşırları, giysileri ve çantalarının içinde beyan edilmeyen eşya gizlediklerini tespit etti.

Gümrük kontrollerinde müfettişler, seyahat çantalarının içerisinde toplam net ağırlığı bin 125 gram olan paketler ve beyaz metal takılar tespit etti. Kadının iç çamaşırında yapılan aramada, net ağırlığı 199,20 gram olan altın küpe, yüzük ve bilezikler bulundu. Ele geçirilen takıların tamamının Rumen şahsa ait olduğu tespit edildi.

Gümrük Kanunu kapsamında tespit edilen idari ihlallerden dolayı Rumen şahıslara işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Araç sahipleri dikkat! Beklenen zam uygulamaya girdi
img

Gözaltına alınan Merve Taşkın adliyeye sevk edildi
img

5 bin yıllık mumyalarda yapılan inceleme bir şehir efsanesini bitirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu

Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
Ali Koç canlı yayında söyledi! Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış

Yıldız futbolcunun transferine Aziz Yıldırım el atmış
Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var

En çalışkan vekiller anketi! İlk 3 sırada sürpriz isimler var
İstanbul'da borçtan icralık araç mezarlığında adeta servet yatıyor

Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
Alıkoydukları kadını acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Ellerini ağzını bağlayıp acımasızca darbedip bir de selfie çektiler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.