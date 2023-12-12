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Kırklareli'de Silahlı Soygun Şüphelileri Yakalandı

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Kırklareli'de bir kişinin parasına silah zoruyla el koyduğu iddia edilen şüpheliler yakalandı. Şüpheliler, F.T.'yi tehdit ederek üzerindeki 19 bin lirayı ve banka hesabındaki 63 bin lirayı gasp etti. Şikayet üzerine başlatılan çalışma sonucunda şüphelilerin kimlikleri tespit edildi ve gözaltına alındı. 6 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli'de bir kişinin parasına silah zoruyla el koyduğu iddia edilen şüpheliler yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesinde F.T. restoranda bir kadınla tanıştı. Kadının daveti üzerine F.T. evine gitti. Kadın daha sonra aynı adrese arkadaşlarını çağırdı. Eve gelen 2 kişi F.T.'yi silah ile tehdit ederek üzerindeki 19 bin lirayı aldı, ardından banka hesabındaki 63 bin lirayı da kendi hesaplarına geçirdi.

F.T.'nin şikayeti üzerine çalışma başlatıldı. Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen S.K., M.Y., M.T., Ç.D., F.G. ve M.A.'yı gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Kadın serbest bırakılırken 6 şüpheli tutuklandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Lüleburgaz Banka Güvenlik Hırsızlık Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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