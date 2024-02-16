Kırklareli'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kırklareli'de jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Kömürköy köyünde bir evde ruhsatsız silahların olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri harekete geçti. Ekipler, H.K.'nin evine yaptığı aramada 3 adet tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, şarjör ile 160 adet fişek ele geçirdi.

Olayla ilgili H.K. gözaltına alındı. - KIRKLARELİ