Kırklareli'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kırklareli'nde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Alına bilgiye göre, Kırklareli- İstanbul karayolunda 59 YZ 813 plakalı Zekeriya Öztürk (79) yönetimindeki otomobil bir düğün salonunun duvarına çarptı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler otomobildeki Zeliha Öztürk'ün (75) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı olarak kurtulan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Zeliha Öztürk'ün cenazesi ise, savcının incelemesinin ardından hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ