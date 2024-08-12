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Kırklareli'de Organize Suç Operasyonunda 20 Tutuklama

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Kırklareli merkezli 4 ilde düzenlenen 'Kuyu-15' operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Kırklareli merkezli 4 ilde, iki organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında gözaltına alınan 62 şüpheliden 20'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da'Kuyu-15' operasyonlarında 62 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelileri adliyeye sevk edildi.

Şüpheliden 20'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'sine sağlık durumu nedeniyle ev hapsi uygulandı, 21 şüpheli adli kontrol şartıyla, 19 şüpheli de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tutuklama Gözaltı Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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