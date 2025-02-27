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Kırklareli'de Okul Servis Araçlarına Emniyet Denetimi

Kırklareli'de Okul Servis Araçlarına Emniyet Denetimi
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, okul servis araçlarını denetleyerek öğrencilerin ve personelin emniyet kemeri kullanımını kontrol etti. Jandarma, emniyet kemerinin faydaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri sorumlu oldukları bölgelerde okul servis araçlarına denetim yaptı. Ekipler, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederken, personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca nasıl binileceği ve inileceği konularında bilgilendirme yaptı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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