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Kırklareli'de Okul Servis Araçlarına Denetim

Kırklareli'de Okul Servis Araçlarına Denetim
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı ve trafik güvenliği konularında denetim gerçekleştirdi. Öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçları denetlendi.

Jandarma ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde okul servis araçlarına yönelik denetim yaptı. Ekipler, personel ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol ederken, personel ve öğrencilere emniyet kemeri takmanın faydaları ile araca nasıl binileceği ve inileceği konularında bilgilendirme yaptı.

Öte yandan ekipler geleceğin sürücüleri öğrencilere bilgilendirici broşür dağıttı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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