Kırklareli'de Okul Denetimleri Artırıldı

Kırklareli'de polis ekiplerince eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemin başlamasıyla beraber denetimler artırıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde diğer birimlerin de katılımlarıyla okul çevresi ile servislere denetim yapıldı.

Ekiplerin 108 okul çevresinde yaptığı denetimde 510 kişi sorgulandı. Denetimde ekipler; metruk bina, internet salonları, oyun salonları, kahvehane gibi alanları kontrol etti.

Denetimde 141 okul servisi denetlenirken ekipler servis şoförlerini bilgilendirdi. - KIRKLARELİ