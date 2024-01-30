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Kırklareli'de Ocak Ayında Araç ve Sürücü Denetimleri

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü, Ocak ayı boyunca araç ve sürücülere yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 92 araç trafikten men edilirken, 2 bin 294 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 18 alkollü sürücünün belgesine el konuldu.

Kırklareli'nde Ocak ayı boyunca araç ve sürücülere yönelik denetimler devam etti.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisinde bulunan bölgelerde 1-30 Ocak tarihleri arasında denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde yük, yolcu taşıyan araçlar, otomobil ile motosiklet kontrol edilirken, 92 araç trafikten men edildi.

Kuralları ihlal ettiği belirlenen 2 bin 294 sürücüye cezai işlem uygulanırken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 18 sürücünün belgelerine el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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