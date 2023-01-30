Kırklareli'de kısa süreli kar yağışı sevindirdi: Görenler telefona sarıldı 3. Sayfa Haberleri Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Kısa süren yağışta vatandaşlar fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, şehir merkezinde de yağış başladı. Kısa süre etkili olan kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlar kar manzarasında fotoğraf çekmek için telefonlarına sarıldı. - KIRKLARELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kırklareli 3. Sayfa Haberler

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