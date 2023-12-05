Kırklareli'de Kış Lastiği Denetimi: 136 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından yapılan kış lastiği uygulamasında 136 sürücüye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca 45 araç trafikten men edildi ve 9 sürücünün belgesine geçici olarak el konuldu.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince yapılan kış lastiği uygulamasında 136 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, kış lastiği kullanım zorunluluğunun başlamasıyla birlikte soğuk hava şartlarında, karlı ve buzlu yollarda güvenli bir trafik ortamının sağlanması, uygunsuz lastik kullanımından kaynaklanan trafik kazalarının ve trafik kazası neticesinde ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla kış lastiği denetimleri yapılmaya başlandı.

Yapılan denetimlerde 2 bin 910 ticari araç kontrol edilirken, 136 sürücüye cezai işlem uygulandı ve 45 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 9 sürücünün belgesine geçici olarak el konulurken, denetimlerde aranması olan 1 şüpheli yakalandı. - KIRKLARELİ