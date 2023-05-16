Kırklareli'de kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kırklareli'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lüleburgaz'dan Çorlu ilçesine hareket halindeki İ.S. yönetiminde bulunan 59 DB 167 plakalı araç, Karamusul köyü kavşağında aniden yola fırlayan R.K. idaresindeki 39 SN 972 plakalı araca çarptı. Kazada sürücüler R.K. (70) ve İ.S. (43) ile araçta bulunan F.S. (45) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, F.S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücüler ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ