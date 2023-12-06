Kırklareli'de Kamyonetin Kasasında 62 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de polis kontrol noktasında durdurulan kamyonetin kasasında 62 kaçak göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Doğu Mahallesi Çağlayan Kavşağı'nda bulunan polis noktasında ekipler şüphe üzerine bir kamyonet durdurdu. Kamyonetin kasasını kontrol eden ekipler kaçak göçmenlere rastladı. Kamyonetin sürücüsü olay yerinden kaçarken, yakalanan 62 kaçak göçmen işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaçan sürücünün yakalanması için ekipler çalışma başlattı. - KIRKLARELİ