Kırklareli'de Kamyonetin Arkasında 58 Kaçak Göçmen Yakalandı
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Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin arkasında 2'si kadın, 1'i çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kırklareli'nde polis ekiplerince durdurulan kamyonetin arkasında 2'si kadın, 1'i çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçe yolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri, kargo görünümlü bir kamyoneti şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan kamyonetin kasasında 2'si kadın, 1'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla sürücü gözaltına alındı. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa