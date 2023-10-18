Haberler ›› 3. Sayfa ›› Kırklareli'de Kamyonetin Arkasında 58 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'de Kamyonetin Arkasında 58 Kaçak Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından durdurulan kamyonetin arkasında 2'si kadın, 1'i çocuk 58 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ise kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.