Kırklareli'de Kadını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde bir kişi, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir kişi, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. S.G. (43) isimli kadın ile evine gelen M.B. (34) arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. M.B., S.G'yi bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri S.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinden kaçan M.B., polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu kısa sürede yakalandı. Şüphelinin emniyette işlemleri sürüyor. - KIRKLARELİ