Kırklareli'de Kaçak Yollarla Getirilen 11 Büyükbaş Hayvan Ele Geçirildi

Kırklareli'de kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 11 büyükbaş hayvan ele geçilirken, besiciye 81 bin lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hastalıktan ari Kırklareli'ne kaçak yollarla hayvan getirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Yündalan köyünde yapılan kontrolde 11 büyükbaş hayvana el koydu. Hayvanlar mezbahada kesilerek sahibine teslim edildi. Besiciye ise 81 bin lira ceza uygulandı. - KIRKLARELİ