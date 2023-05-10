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Kırklareli'de kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

Kırklareli'de kaçak kazı yapan şüpheliler yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'de kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Kırklareli'de kaçak kazı yapan 7 şüpheli suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesi Soğucak köyü Gemi Kaya mevkiinde ve Evrenli köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce iki ayrı bölgede yapılan kontrolde, 7 şüpheli kaçak kazı yaptığı esnada suçüstü yakalandı. Suçta kullanılan malzemelere el konulurken, şüpheliler gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Vize 3. Sayfa Haberler

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