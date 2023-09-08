Kırklareli'de Kaçak İçki ve Uyuşturucu Operasyonu
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 140 litre kaçak içki, tabanca ve kubar esrar ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 140 litre, kaçak içki, tabanca ve kubar esrar ele geçirdi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, Lüleburgaz, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde yaptıkları çalışmada, 140 litre alkollü içki, 6 gram kubar esrar, 18 adet tabanca fişeği, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet tabanca ele geçirildi. - KIRKLARELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa