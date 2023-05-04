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Kırklareli'de kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

Kırklareli'de kaçak içki operasyonu: 6 gözaltı

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'de polis ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de polis ekiplerince yapılan kaçak içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda; 32 şişe kaçak içki, 8 litre etil alkol ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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