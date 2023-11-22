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Kırklareli'de kaçak göçmenlerin bulunduğu araç polis kovalamacasında kaza yaptı

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan bir araç, kaçak göçmenlerin bulunduğu araç polis kovalamacasında kaza yaptı. Sürücü olay yerinden kaçarken, kaçak göçmenler yaralandı ve tedavilerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.