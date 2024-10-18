Kırklareli'de Jandarma Operasyonlarında 37 Kişi Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalanırken, bunlardan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda aranan 37 kişi yakalanırken, 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışmaların sürdürüyor. Jandarma ekipleri tarafından 7-14 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranan 15 yıl 20 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, nitelikli cinsel saldırı suçundan aranan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan aranan 4 yıl 2 ay Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçundan aranan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü içkiler olması suçundan aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, tehdit suçundan aranan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, hırsızlık suçundan aranan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan aranan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, ısrarlı takip suçundan aranan 4 ay 48 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve ayrıca çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 24 şahıs olmak üzere bir hafta içerisinde toplam 37 şahıs yakalandı.
Yakalanan 37 şahıstan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ