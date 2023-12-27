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Kırklareli'de Jandarma Ekipleri 7 Şüpheli Hakkında İşlem Yaptı

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Kırklareli'de jandarma ekipleri tarafından müdahale edilen mali, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber olaylarda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Olaylarda ele geçirilen malzemeler arasında makaron, kaçak alkollü içki, sahte parfüm, akıllı kol saati, kulaklık, kablosuz şarj aleti ve metamfetamin bulunuyor.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince müdahale edilen mali, uyuşturucu, kaçakçılık ve siber olaylarında 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri son 1 haftada 3'ü mali, 2'si uyuşturucu, 2'si kaçakçılık ve 1'i siber olmak üzere 8 olaya müdahale etti. Olaylarda 12 bin 260 makaron, 25 litre kaçak alkollü içki, 20 sahte parfüm, 8 akıllı kol saati, 5 kulaklık, 3 kablosuz şarj aleti ve 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olaylarda 7 şüpheli hakkında işlem yapıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma Güvenlik Uyuşturucu Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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