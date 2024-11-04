Kırklareli'de Gıda İşletmelerine Denetim
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki gıda işletmelerine denetim yaparak hijyenik ve muhafaza şartlarını kontrol etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin devam edeceğini duyurdu.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kent genelindeki gıda işletmelerine denetim yaptı.
Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, kent genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde gıda ürünlerinin hijyenik ve muhafaza şartları kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, denetimlerin devam edeceğini söyledi. - KIRKLARELİ