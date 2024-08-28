Kırklareli'de Gerçekleştirilen Operasyonlarda 17 Kişi Yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 19-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı.

Operasyonda, kasten öldürme suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, çocuğun cinsel istismarı suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, başkasına ait marka hakkına tecavüz ederek mal üretmek suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs ve alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Ayrıca çeşitli suçlardan ifadeleri alınmak üzere aranan 13 şahıs daha gözaltına alındı. Yakalanan 17 şahıstan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRKLARELİ