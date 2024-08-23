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Kırklareli'de Fabrika Yangınları Kontrol Altına Alındı

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Kırklareli'nin merkez Eriklice köyü kırsal alanında ve Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınların çıkış nedeni araştırılıyor.

Kırklareli'nin merkez Eriklice köyü kırsal alanında ve Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın atık deposunda çıkan yangınlar, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Eriklice köyü kırsalında çıkan yangının ardından Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın atık deposunda da yangın çıktı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, Kırklareli Valisi Birol Ekici olay yerlerinde incelemelerde bulundu.

Yangınların çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Organize Sanayi Bölgesi 3-sayfa 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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