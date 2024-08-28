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Kırklareli'de düzensiz göç operasyonu: 30 göçmen yakalandı, 3 kişi tutuklandı

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Kırklareli'nde düzenlenen iki operasyonda, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 30 düzensiz göçmen yakalanırken, onlara organizatörlük yapan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli'nde düzenlenen iki operasyonda, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 30 düzensiz göçmen yakalanırken, onlara organizatörlük yapan 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla 19 ve 21 Ağustos 2024 tarihlerinde iki ayrı operasyon gerçekleştirdi. İlk operasyonda, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 5 düzensiz göçmen yakalandı, bu şahıslara organizatörlük yapan 1 kişi gözaltına alındı ve tutuklanarak Kırklareli E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

İkinci operasyonda ise 25 düzensiz göçmen yakalanırken, bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi. Olayda 2 tıra el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa Göçmen 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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