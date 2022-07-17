Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait parçalar ele geçirildi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda Bizans dönemine ait parçalar ile ruhsatsız tabanca ve kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde M.M'ye ait eve operasyon düzenlendi. M.M'nin evinde yapılan aramada 4 adet bronz sikke, 4 adet bronz kadeh, 4 adet gülabdan (koku kabı), 2 adet ruhsatsız tabanca, 215 adet tabanca fişeği, 1 adet pala ile birlikte bir miktar saksılara dikilmiş halde kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.M. gözaltına alınırken '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu', '2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanunu' ile '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Kanununa Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatıldı.