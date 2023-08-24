Kırklareli'de düğünde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı

Kırklareli'nde Yayla Mahallesi'nde bir düğünde çıkan kavgada, Ş.E. adlı kişi tüfekle E.Y'ye ateş açtı ve E.Y. yaralandı. Yaralı, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü ve daha sonra İstanbul'da özel bir hastaneye sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.