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Kırklareli'de düğünde çıkan kavgada 2 şüpheli tutuklandı

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Kırklareli'nde düğünde çıkan kavgada bir kişinin tüfekle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırklareli'nde düğünde çıkan kavgada bir kişinin tüfekle yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri 23 Ağustos'ta Yayla Mahallesi'nde düğünde çıkan kavgada E.Y'nin tüfekle yaralanması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olaya karışan 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Şüpheliler Ş.E, H.E. ve İ.S. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırklareli Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden Ş.E. ile İ.S. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - 3. Sayfa

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