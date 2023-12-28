Kırklareli'de DAEŞ Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan Aranan 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DAEŞ terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüphelilerine yönelik çalışma yaptı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ