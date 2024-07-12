Üye Girişi
Haberler

Kırklareli'de Çalınan Kamyon Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çalınan kamyon, jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çalınan kamyonu jandarma ekipleri buldu. Kamyon, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.

Babaeski ilçesine bağlı Mutlu köyünde ikamet eden bir vatandaş, evinin bahçesinden kamyonunun çalındığını jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, çalınan kamyonunun bulunması için araştırma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonrası kamyon bulunup, sahibine teslim edildi.

Hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kırklareli Jandarma Babaeski Güvenlik Hırsızlık 3.Sayfa Güncel Haberler

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı

 Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

Namaz kılmaya gelmeyen cemaate cami imamından tabelalı sitem: Namazın kılınmadan namazını kıl

 Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

Sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapıldılar! 2 genç feci şekilde can verdi

 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi

AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title