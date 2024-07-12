Kırklareli'de Çalınan Kamyon Bulundu
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çalınan kamyon, jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde çalınan kamyonu jandarma ekipleri buldu. Kamyon, jandarma tarafından sahibine teslim edildi.
Babaeski ilçesine bağlı Mutlu köyünde ikamet eden bir vatandaş, evinin bahçesinden kamyonunun çalındığını jandarmaya bildirdi.
İhbar üzerine Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı bağlı ekipler, çalınan kamyonunun bulunması için araştırma başlattı. Ekiplerin titiz çalışması sonrası kamyon bulunup, sahibine teslim edildi.
Hırsızlık olayı ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KIRKLARELİ