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Kırklareli'de Çakar Takan Tıra Cezai İşlem Uygulandı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından yapılan denetimlerde çakar takan bir tır durduruldu. Sürücüye cezai işlem uygulanarak çakar söküldü.

Kırklareli'den çakar takan tır durdurularak cezai işlem uygulandı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından, yapılan denetimlerde tıra çakar takan bir sürücü durduruldu. Sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunun "Işıklı ve/veya sesli uyarı işareti veren cihazları mevzuatta izin verilmeyen araçlara takma ve kullanmak" ile ilgili 26/2 maddesinden idari işlem yapılarak 6 bin 439 lira cezai işlem uygulandı. Konu hakkında sürücülere bilgilendirme yapıldı. Ayrıca tırdaki çakar sökülerek muhafaza altına alındı.

"Amaç ceza yazmak değil"

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılan açıklamada, "Trafik denetimlerimizin amacı; cezalandırmak değil, meydana gelebilecek trafik kazalarını engellemek muhtemel kaza sonucu can kaybı ve ağır yaralanmaları azaltmak hedeflenmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güveni için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 esasına göre trafik denetimlerine aralıksız devam edilmektedir" denildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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