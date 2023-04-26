Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kırklareli'de baraja serilen 6 ağ ele geçirildi

Kırklareli'de baraja serilen 6 ağ ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli'de jandarma ekiplerince kullanılması yasak, suya bırakılmış 6 misina ağ ele geçirildi.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince kullanılması yasak, suya bırakılmış 6 misina ağ ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesindeki Pabuçdere Baraj Gölü'nde kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde denetim yaptı. Yapılan denetimde 2 şüpheliyi ağ atarken fark eden ekipler, kullanılması yasak, suya bırakılmış 6 misina ağı ele geçirdi.

Şüpheliler hakkında 5 bin 628'şer lira ceza uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırklareli Jandarma Vize 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title