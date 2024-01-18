Kırklareli'de askeri personeller durgun sulardan geçiş eğitimi yaptı

Kırklareli'ndeki Orgeneral Muhittin Önür Göleti'nde "Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi" yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Orgeneral Muhittin Önür Göleti'ndeki eğitimin görüntülerini paylaştı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan 65'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, gerçekleştirilen durgun sular'dan geçiş eğitim göz doldurdu. Eğitimde askeri personeller, tanklar ve zırhlı araçlar yardımıyla, kısa sürede göletten geçişi sağladılar. Düzenlenen eğitimde Mehmetçik her türlü göreve hazır olduğunu gösterdi. - KIRKLARELİ