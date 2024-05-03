Kırklareli'de aranması olan 87 şüpheli yakalandı
Kırklareli'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda aranması olan 87 şüpheli yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden 41'i mahkeme tarafından tutuklandı.
Kırklareli'de aranması olan 87 şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri aranan ve hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 87 şüpheli yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ