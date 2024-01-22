Kırklareli'de aranması olan 25 şüpheli yakalandı

Kırklareli'de aranması olan 25 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranması olan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 25 kişi gözaltına alındı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 15 hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Diğer şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ