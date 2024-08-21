Kırklareli'de Aranan Şahıslar Yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 12-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı.

Operasyonda, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan, 6 yıl ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanırken, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve 3 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs da yakalandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 9 şahıs daha yakalandı.

Yakalanan 12 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ