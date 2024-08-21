Kırklareli'de Aranan Şahıslar Yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı. Operasyonda hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından aranan şahıslar da bulunuyor. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 12-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalandı.
Operasyonda, binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan, 6 yıl ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalanırken, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan ve 3 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs da yakalandı. Ayrıca, çeşitli suçlardan ifadelerinin alınmasına yönelik aranan 9 şahıs daha yakalandı.
Yakalanan 12 şahıstan 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi. - KIRKLARELİ