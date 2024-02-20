Kırklareli'de aranan 42 şüpheli yakalandı

Kırklareli'de polis ekiplerince araması olan 42 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri aranan şahıslar ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 42 şüpheli yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 19 şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ