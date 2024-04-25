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Kırklareli'de aranan 17 şüpheli yakalandı

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Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslar ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli yakalandı ve 10 şüpheli cezaevine teslim edildi.

Kırklareli'de polis ekiplerince araması olan 17 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslar ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Çalışmalar neticesinde 17 şüpheli yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kırklareli Operasyon Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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