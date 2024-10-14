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Kırklareli'de Ağır Tonajlı Araçlara Denetim

Kırklareli'de Ağır Tonajlı Araçlara Denetim
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Kırklareli'de jandarma ekipleri, ağır tonajlı araçlar üzerinde denetim gerçekleştirdi. 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında yapılan denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edildi ve kurallara aykırı davranışlarda bulunanlara cezai işlem uygulandı.

Kırklareli'de jandarma ekiplerince ağır tonajlı araçlar denetlendi.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesinin Hasbuğa köyü yolu üzerinde Trafik Jandarması ekipleri, 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı çerçevesinde ağır tonajlı araçlara yönelik çalışma yaptı. Yapılan denetimler neticesinde ağır yük taşıyan araçları durdurarak sürücülerin belgelerini ve araçların yük kapasitelerini kontrol etti. Kuralları ihlal eden sürücülere cezai işlem uygulandı. Jandarma ekipleri, sürücülere fazla tonaj, yarı römorklara reflektör takma ve hızlı limitleri konularında bilgi verildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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