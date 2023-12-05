Kırklareli'de 76 Kaçak Göçmen Yakalandı, 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan önleyici devriye neticesinde 76 kaçak göçmen yakalandı. 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 76 kaçak göçmen yakalandı, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 23 Kasım - 4 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılan önleyici devriye neticesinde 76 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRKLARELİ