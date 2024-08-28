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Kırklareli'de 519 düzensiz göçmen yakalandı, 18 şüpheli gözaltına alındı

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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bir haftalık operasyonda, yurt dışına çıkmaya çalışan 519 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda ayrıca, organizatörlük yaptığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde bir haftalık operasyonda yurt dışına çıkmaya çalışan 519 düzensiz göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi amacıyla 14-20 Ağustos 2024 tarihleri arasında 54 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda, yasadışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 519 düzensiz göçmen yakalanırken, bu şahıslara organizatörlük yaptığı belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlarca 9 şüpheli tutuklanırken, olaylarda kullanılan 13 araca el konuldu. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon 3-sayfa Göçmen Göçmenler 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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